Bayern-Star Musiala mit Weihnachtsgeständnis - und Klose-Huldigung

Jamal Musiala hat verraten, wie er es als Sohn einer sowohl deutsch als auch englisch geprägten Familie mit Weihnachten hält. „Wir haben nach unserem Umzug nach England nicht die englische Tradition übernommen, am 25. Dezember morgens die Geschenke aufzumachen“, sagte der Shootingstar des FC Bayern in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „ Ich würde nicht sagen, dass wir in meiner Familie große Weihnachtstraditionen haben. Am 24. Dezember gibt‘s ein großes Dinner, dann öffnen wir die Geschenke, dann spielen wir vielleicht ein paar Spiele. Plätzchen gebacken haben wir auch oft.“

Klose? „Eine der frühesten Sachen, die ich von ihm gelernt habe“

Musiala, der in dem Interview zudem zu seinem Vertragspoker mit den deutschen Rekordmeister sowie zum EM-Aus durch das ungeahndete Handspiel des Spaniers Marc Cucurella Stellung bezog, verriet ebenso, was er Miroslav Klose zu verdanken habe.

Dass er zuletzt des Öfteren ungewöhnlicherweise auch per Kopf getroffen hatte, wollte Musiala dagegen nicht überbewerten: „Es ist jetzt nicht so, dass ich Kopfbälle trainiere“, sagte der Youngster, der betonte, es gehe dabei „eher um meine Positionierung. (...) Jetzt ist mir der Ball ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Aber es kann genauso passieren, dass ich nur den Fuß hinhalten muss. In diese Positionen will ich so oft wie möglich.“