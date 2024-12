Armel Bella-Kotchap stand im Sommer 2023 kurz vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern warben um den Innenverteidiger, der 2022 von Bochum in die Premier League nach Southampton gewechselt war und dort bis heute unter Vertrag steht.

Bayern-Wechsel platzte „in letzter Sekunde“

„Bei Bayern war es noch konkreter. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit Marco Neppe, dem damaligen Technischen Direktor des FC Bayern. Am Ende scheiterte der Wechsel zum FC Bayern in letzter Sekunde, weil es keine Einigung mit Southampton gab. Grundsätzlich waren wir uns damals aber einig.“

Stattdessen verliehen die Saints den Innenverteidiger für die Saison 2023/24 nach Eindhoven in die Niederlande. Seinen Traum von einem Wechsel zu einem Top-Klub in die Bundesliga will er aber noch nicht begraben.