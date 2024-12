Bayern wohl bis Jahresende ohne Davies und Coman

Bayern München muss im Jahresendspurt auf Alphonso Davies und Kingsley Coman verzichten. Der Linksverteidiger und der Flügelstürmer haben sich beim 4:2 (1:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag jeweils einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das Duo falle „vorerst“ aus, teilten die Bayern mit.

Dass Davies und Coman in den verbleibenden drei Pflichtspielen noch einmal spielen können, ist unwahrscheinlich. Am Dienstag (21.00 Uhr) geht es in der Champions League in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk, danach sind in der Bundesliga Mainz und Leipzig die letzten Gegner.