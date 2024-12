Bochum löst Vertrag von Sportdirektor Lettau auf

Unter dem 39-Jährigen schaffte der VfL Bochum in den vergangenen beiden Saisons den Klassenerhalt.

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfL Bochum hat sich von Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Wie der Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, haben sich der Verein und der 39-Jährige „einvernehmlich auf die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses geeinigt“. Lettau kam Anfang 2023 von Union Berlin an die Castroper Straße.

Bochum abgeschlagen Letzter

In seiner Amtszeit schafften die Blau-Weißen zweimal den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach 14 Spieltagen der laufenden Saison steht Bochum mit nur zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende.