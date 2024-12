Bochum muss bis Montagabend Einspruch einlegen

Bochums Torhüter Patrick Drewes war in der Nachspielzeit bei der Ausführung eines Abstoßes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Er war benommen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Schiedsrichter Martin Petersen schickte beide Mannschaften in die Kabine. Das Spiel wurde nach 28 Minuten Unterbrechung zwar fortgesetzt, allerdings ohne Drewes. Da die Bochumer Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft waren, stellte sich Stürmer Philipp Hofmann ins Tor. Die Mannschaften verständigten sich allerdings auf Ballgeschiebe bis zum Abpfiff.