Bundesliga heute: Bayern - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany sind die Münchner in den bisherigen zwölf Bundesliga-Spielen der Saison ungeschlagen geblieben und haben neun Siege sowie drei Unentschieden eingefahren. Diese Bilanz erinnert an die Saison 2015/16, als die Bayern unter Pep Guardiola ebenfalls die ersten 13 Spiele ohne Niederlage überstanden. Kompany hat zudem in seinen ersten zwölf Bundesliga-Partien 30 Punkte gesammelt, eine Leistung, die nur von Guardiola mit 32 Punkten übertroffen wird. Bayern wird alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.



Der 1. FC Heidenheim befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hat in den letzten sieben Bundesliga-Partien keinen Sieg einfahren können und musste zuletzt vier Niederlagen in Folge hinnehmen, was einen neuen Vereins-Negativrekord darstellt. Mit dem 16. Tabellenplatz steht der FCH erneut in der Abstiegszone, eine Position, die sie bereits nach dem zweiten Spieltag der letzten Saison innehatten.

Besonders die Defensive bereitet Sorgen, denn Heidenheim kassierte in den letzten drei Spielen jeweils mindestens drei Gegentore. Gegen den FC Bayern wird es für die Heidenheimer darauf ankommen, diese Abwehrschwäche in den Griff zu bekommen und die Negativserie zu durchbrechen.



Die Allianz Arena erweist sich in dieser Saison als uneinnehmbare Festung für den FC Bayern München. Die Münchner haben in der laufenden Bundesliga-Spielzeit erst ein einziges Heimgegentor kassiert und konnten zuletzt drei Heimspiele in Folge ohne Gegentor bestreiten. Diese defensive Stabilität wird heute gegen den 1. FC Heidenheim von entscheidender Bedeutung sein.

Die Gäste hingegen haben in dieser Saison auswärts Schwierigkeiten, wie die Statistik zeigt: Marvin Pieringer ist mit fünf seiner sechs Torbeteiligungen der einzige Lichtblick in der Fremde. Dennoch bleibt Heidenheim auswärts oft hinter den Erwartungen zurück, was die Aufgabe in München nicht einfacher macht.



Ein Blick auf die Spielstile beider Mannschaften zeigt deutliche Unterschiede: Der FC Bayern München dominiert die Liga mit den meisten Pässen pro Spiel (763) und der besten Passquote (90,4%). Im Gegensatz dazu spielt der 1. FC Heidenheim die zweitwenigsten Pässe (364) und hat eine der schwächsten Passquoten (75,6%). Bayern setzt zudem auf ein aggressives Pressing, während Heidenheim die wenigsten Pressing-Sequenzen aufweist.

Auf individueller Ebene wird Jamal Musiala, der zweitbeste Torschütze der Bayern, versuchen, seine Heimtorflaute zu beenden. Für Heidenheim bleibt Marvin Pieringer der Hoffnungsträger, um die Offensive zu beleben. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang der Partie sein.

