Bundesliga heute: Bayern - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.12.2024 • 17:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn RB Leipzig in die Allianz Arena kommt. Die Bilanz der Bayern gegen die Sachsen war in den letzten Jahren durchwachsen. In den letzten sechs Heimspielen gegen Leipzig gab es nur zwei Siege.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bemerkenswert ist, dass die Bayern gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so niedrige Siegquote haben wie gegen RB Leipzig, nämlich 63 Prozent. Das letzte Aufeinandertreffen in der Allianz Arena im Februar dieses Jahres konnte der Rekordmeister allerdings knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

Bayern - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sat.1

: Livestream : DAZN, Joyn und ran.de

: Liveticker: SPORT1

Im Fokus des Spiels stehen die beiden Top-Torjäger Harry Kane und Lois Openda. Kane, der in der letzten Saison mit 36 Treffern die meisten Tore in einer Bundesliga-Debütsaison erzielte, führt auch im Kalenderjahr 2024 mit 29 Toren die Torschützenliste an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Openda folgt ihm mit 19 Treffern auf dem zweiten Platz. Besonders brisant: Kane erzielte in der Vorsaison drei der vier Münchner Tore gegen Leipzig. Es wird spannend zu beobachten sein, wie die beiden Offensivstars ihre Teams im direkten Duell unterstützen können.

RB Leipzig: Starke Bilanz in Freitagsspielen

RB Leipzig reist mit einer beeindruckenden Statistik in Freitagsspielen nach München. Mit einem Punkteschnitt von 2.3 pro Spiel in Freitagsspielen führt Leipzig die Bundesliga-Historie an.

Zudem haben die Sachsen ihre letzten beiden Auswärtsspiele bei einem aktuellen Tabellenführer gewonnen, darunter ein 3:1-Sieg bei den Bayern im Mai 2023. Diese Serie gibt den Gästen sicherlich zusätzlichen Rückenwind, um auch in der Allianz Arena erfolgreich zu sein.

Defensivstärke trifft auf Offensivpower

Das Duell zwischen Bayern München und RB Leipzig verspricht ein Aufeinandertreffen zweier starker Defensivlinien. Die Bayern stellen mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der laufenden Bundesliga-Saison, während Leipzig mit 15 Gegentoren die zweitbeste Defensive aufweist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Interessanterweise haben die Leipziger Torhüter die beste Quote abgewehrter Bälle in dieser Saison, während die Münchner Torhüter die schwächste Quote aufweisen. Diese Zahlen könnten entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand in diesem spannenden Duell behält.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }