Bundesliga heute: Bochum - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bochum - Bremen





Trotz der insgesamt negativen Bilanz des VfL Bochum gegen Werder Bremen kann Trainer Dieter Hecking auf eine persönliche Erfolgsserie gegen die Norddeutschen zurückblicken. Gegen keinen anderen Verein holte er in der Bundesliga mehr Punkte als gegen Werder. In Heimspielen verlor Hecking nur eines seiner neun Bundesliga-Duelle gegen Bremen. Diese positive Bilanz könnte für den VfL Bochum ein Hoffnungsschimmer sein, um die aktuelle Negativserie zu durchbrechen.





Bochum in der Krise – drohender Negativrekord

Werder Bremen mit Luft nach oben in der ersten Halbzeit

Der VfL Bochum steckt tief in der Krise. Mit nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von -23 nach zwölf Spieltagen erleben die Bochumer die zweitschwächste Bundesliga-Saison ihrer Geschichte. Saisonübergreifend sind sie seit 14 Bundesliga-Spielen sieglos, und es droht die Einstellung des Vereins-Negativrekords von 15 sieglosen Spielen in Folge aus der Saison 1992/93. Zudem blieben sie in den letzten 28 Bundesliga-Spielen ohne Weiße Weste, was einen ausgebauten Vereins-Negativrekord darstellt.Werder Bremen zeigt in dieser Saison eine ungewöhnliche Diskrepanz zwischen den Halbzeiten. Während sie in einer Tabelle der zweiten Halbzeiten auf dem zweiten Platz liegen, haben sie in der ersten Halbzeit nur einmal geführt, was ligaweit den Tiefstwert darstellt. Dennoch sind sie in der Lage, in der zweiten Hälfte aufzudrehen, was ihnen bereits 20 Punkte eingebracht hat.