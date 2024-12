Bundesliga heute: Bochum - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen den 1. FC Heidenheim . Seit einem 2:3 in der 2. Liga im September 2018 haben die Bochumer in sieben Pflichtspielen gegen die Heidenheimer nicht mehr verloren, darunter fünf Siege und zwei Unentschieden. In der vergangenen Bundesliga -Saison trennten sich die beiden Teams zweimal unentschieden (0:0 und 1:1). Diese Serie verleiht dem VfL Bochum einen psychologischen Vorteil, da sie gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten so lange ungeschlagen sind.

Das heutige Spiel bietet auch ein interessantes Trainerduell zwischen Dieter Hecking und Frank Schmidt, den beiden erfahrensten Trainern der Bundesliga. Hecking, der bislang 697 Spiele im deutschen Profifußball bestritten hat, trifft auf Schmidt, der auf 583 Spiele kommt. In ihren bisherigen Begegnungen konnte Hecking einmal im DFB-Pokal mit Wolfsburg gegen Schmidt gewinnen, verlor jedoch beide Zweitliga-Duelle mit dem Hamburger SV. Diese Begegnung verspricht taktische Raffinesse und strategische Anpassungen auf beiden Seiten.





Bochums Abstiegssorgen und Heidenheims Negativserie

Defensive Schwächen und fehlende Effizienz

Der VfL Bochum befindet sich in einer besorgniserregenden Lage, da sie mit nur drei Punkten und einer Tordifferenz von -24 nach 14 Spielen die zweitschwächste Bundesliga-Saison ihrer Geschichte spielen. Alle Vereine, die in der Bundesliga-Historie nach 14 Partien maximal drei Punkte hatten, stiegen ab. Zudem ist Bochum seit 16 Spielen sieglos, was einen neuen Vereins-Negativrekord darstellt. Auch der 1. FC Heidenheim kämpft mit einer Krise, da sie seit neun Spielen sieglos sind und sechs Niederlagen in Folge kassierten, was ebenfalls Klubnegativrekorde darstellt.Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Der VfL Bochum kassierte bereits 35 Gegentore, während Heidenheim 31 Gegentreffer hinnehmen musste. Zudem lassen beide Mannschaften viele Großchancen zu, Bochum sogar die meisten in der Liga. Offensiv unterbieten beide Teams ihre Expected-Goals-Werte, was auf mangelnde Effizienz im Abschluss hindeutet. Heute müssen beide Mannschaften ihre Defensivprobleme in den Griff bekommen und ihre Chancen besser nutzen, um die dringend benötigten Punkte zu sichern. Der Ausfall von Bochums Koji Miyoshi und Heidenheims Benedikt Gimber könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.