Bundesliga heute: Bremen - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FC Union Berlin im Weserstadion. In den bisherigen acht Bundesliga -Duellen zwischen diesen beiden Teams hat Union Berlin die Oberhand behalten und sechs Siege eingefahren. Werder Bremen konnte lediglich zwei dieser Begegnungen für sich entscheiden, darunter jedoch ein bedeutender 2:0-Heimsieg in der Vorsaison. Die Eisernen haben nur gegen den 1. FC Köln mehr Bundesliga-Siege erzielt als gegen die Bremer, was die Herausforderung für die Gastgeber verdeutlicht.

Werder Bremen erlebt derzeit seine beste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren. Mit 22 Punkten aus 14 Spielen hat das Team von Trainer Ole Werner eine solide Basis geschaffen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Besonders bemerkenswert ist die Defensive der Bremer, die in den letzten beiden Spielen ohne Gegentor blieb. Sollten sie heute erneut zu null spielen, wäre dies das erste Mal seit 2009, dass sie drei Bundesliga-Siege in Serie ohne Gegentor feiern können.





Union Berlin kämpft mit Formschwäche

Schlüsselspieler im Fokus

Der 1. FC Union Berlin hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson ist seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos und hat in dieser Saison bisher nur 13 Tore erzielt, was sie zu einer der schwächsten Offensiven der Liga macht. Trotz dieser Schwäche in der Offensive glänzen die Berliner in der Defensive und haben mit nur 15 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga. Ein Sieg in Bremen könnte der ersehnte Wendepunkt für die Eisernen sein.Auf Seiten von Werder Bremen wird Marvin Ducksch eine zentrale Rolle spielen. Mit vier Toren und sechs Assists ist er einer der Top-Scorer der Liga und wird versuchen, die Defensive von Union Berlin zu knacken. Auch Mitchell Weiser, der seit dem Wiederaufstieg der Bremer zu den besten Vorlagengebern der Liga gehört, wird eine wichtige Rolle spielen, obwohl er im Weserstadion im Jahr 2024 noch ohne direkte Torbeteiligung ist. Bei Union Berlin wird Robert Skov im Fokus stehen, der mit drei Torbeteiligungen der Top-Scorer seines Teams ist und immer wieder für Gefahr sorgen kann.