Bundesliga heute: Dortmund - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen die TSG Hoffenheim in das heutige Duell im Signal Iduna Park. Seit Beginn der Saison 2020/21 hat der BVB wettbewerbsübergreifend gegen kein anderes Team so viele Punkte pro Pflichtspiel gesammelt wie gegen die Sinsheimer. Im Durchschnitt holte Dortmund 2,4 Punkte pro Begegnung, was die Dominanz der Schwarz-Gelben in diesen Duellen unterstreicht. Allerdings gelang Hoffenheim im letzten Aufeinandertreffen ein überraschender 3:2-Sieg in Dortmund, was zeigt, dass die TSG durchaus in der Lage ist, den Favoriten zu ärgern.

Dortmund - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker





Die aktuelle Bundesliga-Saison verläuft für Borussia Dortmund durchwachsen. Mit 21 Punkten aus 13 Spielen erlebt der BVB seine schwächste Saison seit sieben Jahren. Dennoch könnte die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin mit einem weiteren ungeschlagenen Spiel einen positiven Trend fortsetzen, nachdem sie zuletzt einen Sieg und zwei Unentschieden einfuhr. Besonders im heimischen Signal Iduna Park zeigt sich Dortmund stark: Mit 19 Punkten ist der BVB das beste Heimteam der Liga. Kein anderes Team erzielte in dieser Saison so viele Heimtore wie die Dortmunder, die bereits 19 Mal trafen.





Hoffenheims Auswärtsmisere

Spieler im Fokus: Maximilian Beier und Jamie Gittens

Die TSG Hoffenheim kämpft in dieser Saison mit erheblichen Schwierigkeiten, insbesondere in Auswärtsspielen. Die Sinsheimer sind in der laufenden Bundesliga-Saison auswärts noch sieglos und haben lediglich drei Punkte aus sechs Partien geholt – ein Vereinsnegativrekord. Zudem ist die TSG seit 315 Minuten in der Bundesliga ohne Auswärtstor, was die zweitlängste Durststrecke der Vereinsgeschichte darstellt. Sollte Hoffenheim heute nicht vor der 75. Minute treffen, würden sie ihren Negativrekord brechen. In allen Wettbewerben wartet die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer bereits seit sechs Gastspielen auf einen Treffer.Maximilian Beier, der in der vergangenen Saison mit 16 Toren Hoffenheims bester Torschütze war, wird heute besonders im Fokus stehen. Beim letzten Sieg der TSG in Dortmund erzielte er einen Doppelpack und könnte erneut zum entscheidenden Faktor werden. Auf Dortmunder Seite hat Jamie Gittens zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Der junge Offensivspieler traf beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum fünften Mal in dieser Saison und erzielte damit mehr Tore als in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten zusammen. Gittens wird versuchen, seine beeindruckende Form fortzusetzen und erneut für Gefahr im gegnerischen Strafraum zu sorgen.