Bundesliga heute: Gladbach - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Holstein Kiel im Borussia-Park erinnert an ihre historischen Duelle in der Bundesliga-Aufstiegsrunde 1965. Damals konnten die Fohlen das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entscheiden, während die Störche im Rückspiel mit einem 4:2-Sieg überraschten. In der aktuellen Saison zeigt sich Gladbach in guter Form und ist seit sieben Spielen gegen Bundesliga-Aufsteiger ungeschlagen. Holstein Kiel hingegen kämpft mit einer Negativserie von vier Niederlagen in Folge und spielt die schwächste Saison eines Bundesliga-Neulings seit Tasmania Berlin 1965/66.

Gladbach - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker





Borussia Mönchengladbach muss heute auf Julian Weigl verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Weigl ist ein Schlüsselspieler im Mittelfeld der Fohlen und hat in dieser Saison die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt sowie die beste Zweikampfquote im Team. Sein Fehlen könnte eine Lücke in der Defensive hinterlassen, die es für Holstein Kiel zu nutzen gilt. Dennoch hat Gladbach in den letzten Spielen defensiv überzeugt und seit dem 7. Spieltag nur acht Gegentore kassiert.





Heimstärke der Fohlen und Kiels Auswärtsschwäche

Offensivpotenzial und defensive Herausforderungen

Im Borussia-Park ist Borussia Mönchengladbach seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen und hat in dieser Phase 13 Punkte gesammelt, was sie gemeinsam mit Bayern München und Borussia Dortmund zu den heimstärksten Teams der Liga macht. Holstein Kiel hingegen hat in dieser Saison auswärts noch nicht überzeugen können und ließ ligaweit die meisten gegnerischen Schüsse zu. Diese Schwäche könnte Gladbach nutzen, um ihre Heimserie weiter auszubauen und wichtige Punkte zu sichern.Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven Herausforderungen zu kämpfen, da sie ligaweit die meisten gegnerischen Schüsse pro Spiel zulassen. Offensiv zeigt sich Gladbach jedoch stärker und gibt die drittmeisten Torschüsse pro Spiel ab. Kevin Stöger, der seine letzten zehn Bundesligatore alle in Heimspielen erzielte, könnte heute erneut eine entscheidende Rolle spielen. Holstein Kiel wird versuchen, ihre Defensivschwächen zu kompensieren und durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen.