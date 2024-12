Bundesliga heute: Kiel - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Holstein Kiel und RB Leipzig treffen heute im Holstein-Stadion aufeinander, und es ist erst das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften auf Profi-Ebene. Die bisherigen Begegnungen fanden in der Drittliga-Saison 2013/14 statt, als Leipzig beide Spiele für sich entscheiden konnte – ein 3:1-Sieg zu Hause und ein 2:0-Erfolg in Kiel. RB Leipzig hat zudem eine beeindruckende Serie gegen Aufsteiger in der Bundesliga vorzuweisen: In 33 Spielen blieben die Sachsen ungeschlagen, was einen Rekord in der Bundesliga-Geschichte darstellt. Diese Statistik spricht klar für die Gäste, die auch heute als Favoriten ins Spiel gehen.

Kiel - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Blick auf die Defensivleistungen der beiden Teams zeigt Schwächen auf beiden Seiten. RB Leipzig kassierte in den letzten beiden Bundesliga-Spielen insgesamt neun Gegentore, ein Novum in ihrer Bundesliga-Historie. Besonders anfällig zeigten sich die Sachsen bei Standardsituationen, mit drei Gegentoren nach Ecken in dieser Saison.

Holstein Kiel hingegen hat mit neun Standard-Gegentoren die meisten in der Liga kassiert. Auf der anderen Seite ist Leipzigs Willi Orbán ein Lichtblick in der Offensive. Der Verteidiger erzielte bereits vier Tore in dieser Saison und ist damit der torgefährlichste Abwehrspieler der Liga.





Holstein Kiels Heimschwäche und Leipzigs Auswärtsprobleme

Torhüter im Fokus: Timon Weiner

Holstein Kiel konnte in dieser Saison erst einen Heimsieg verbuchen, ein 1:0 gegen Heidenheim, und ist mit nur drei Punkten das zweitschwächste Heimteam der Liga. Kein anderes Team hat in der aktuellen Spielzeit mehr Heimniederlagen erlitten als die Störche. Auf der anderen Seite hat RB Leipzig Schwierigkeiten in der Fremde. Die letzten beiden Auswärtsspiele gingen verloren, und eine dritte Auswärtsniederlage in Folge würde einen eingestellten Negativrekord für die Sachsen bedeuten. Diese Konstellation verspricht ein spannendes Duell, bei dem beide Teams auf Wiedergutmachung aus sind.Ein weiterer entscheidender Faktor könnte die Leistung der Torhüter sein. Holstein Kiels Timon Weiner steht unter besonderem Druck, da er in dieser Saison die größte negative Diskrepanz zwischen den tatsächlich kassierten Gegentoren und den erwarteten Gegentoren aufweist. Mit 30 Gegentoren liegt er deutlich über den erwarteten 23,1, was seine Leistung in ein kritisches Licht rückt.