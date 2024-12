Bundesliga heute: Leverkusen - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den SC Freiburg in der BayArena und könnte dabei einen historischen Meilenstein erreichen. Die Werkself hat die Möglichkeit, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt drei Bundesliga -Siege in Folge gegen die Breisgauer zu feiern. In der vergangenen Saison entschied Leverkusen beide Duelle für sich und könnte nun an die Serie von 2004 bis 2010 anknüpfen, als man vier Siege in Serie gegen Freiburg einfuhr. Ein weiterer Erfolg wäre zudem der fünfte Bundesliga-Sieg in Folge für die Mannschaft von Xabi Alonso, die zuletzt eine beeindruckende Siegesserie hingelegt hat.

Für Leverkusen-Coach Xabi Alonso steht ein besonderes Jubiläum an: Mit einem Sieg heute könnte er seinen 50. Bundesliga-Erfolg feiern – und das in nur 75 Spielen. Damit würde er in die Fußstapfen von Pep Guardiola treten, der diesen Meilenstein in noch kürzerer Zeit erreichte. Alonsos Team zeigt sich in dieser Saison äußerst effizient und hat bislang nur 21 verschiedene Spieler eingesetzt, was ligaweit der niedrigste Wert ist. Trotz der geringen Rotation hat Leverkusen mit 35 Startelfwechseln die zweithöchste Anzahl in der Liga, was die Flexibilität und taktische Variabilität unter Alonso unterstreicht.





SC Freiburgs starke Form und defensive Stabilität

Florian Wirtz als Schlüsselspieler für Leverkusen

Der SC Freiburg reist mit Rückenwind nach Leverkusen, denn die Mannschaft von Christian Streich ist seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum sieben Punkte gesammelt. Besonders beeindruckend ist die defensive Stabilität der Freiburger, die in dieser Saison gegnerische Abschlüsse im Wert von nur 15.5 Expected Goals Against zugelassen haben – ein Wert, der nur von Bayern München unterboten wird. Offensiv könnte Lukas Kübler erneut eine Schlüsselrolle spielen, nachdem er zuletzt mit einem Doppelpack gegen Wolfsburg glänzte. Allerdings wartet Kübler in seinen bisherigen zwölf Bundesliga-Einsätzen gegen Leverkusen noch auf seinen ersten Treffer.Ein weiterer Spieler, der heute im Fokus stehen wird, ist Leverkusens Florian Wirtz. Der junge Mittelfeldspieler war in seinen letzten fünf Bundesliga-Einsätzen stets an mindestens einem Tor direkt beteiligt und könnte seine beeindruckende Serie gegen Freiburg fortsetzen. In den letzten beiden Begegnungen mit den Breisgauern war Wirtz an drei Toren direkt beteiligt, was seine Bedeutung für die Offensive der Werkself unterstreicht. Mit 66% seiner Tore in der ersten Halbzeit ist Leverkusen besonders in der Anfangsphase gefährlich, während Freiburg in dieser Saison nur 35% seiner Treffer vor der Pause erzielte. Es bleibt abzuwarten, ob Wirtz und seine Teamkollegen diese Schwäche der Freiburger nutzen können.