Bundesliga heute: St. Pauli - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im Millerntor-Stadion kommt es heute Abend zum 17. Bundesliga-Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Werder Bremen . Während die Kiezkicker das allererste Aufeinandertreffen 1977 für sich entscheiden konnten, blieb ihnen seitdem ein weiterer Sieg gegen die Bremer verwehrt. In den letzten 15 Begegnungen gab es für St. Pauli vier Unentschieden und elf Niederlagen. Besonders bemerkenswert: Werder Bremen könnte mit einem weiteren Sieg einen neuen Vereinsrekord aufstellen, indem sie zum achten Mal in Folge gegen den heutigen Gegner gewinnen – eine Serie, die bisher nur gegen den SC Freiburg von 2004 bis 2011 erreicht wurde.

St. Pauli - Bremen





Ein besonderes Augenmerk liegt auf Johannes Eggestein, der im letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel an allen drei Toren seines Teams beteiligt war. Der ehemalige Bremer, der von 2017 bis 2020 für die Grün-Weißen auflief und fünf Tore erzielte, trifft nun erstmals in einem Bundesliga-Spiel auf seinen Ex-Verein. Eggesteins Form könnte für St. Pauli entscheidend sein, um die Negativserie gegen Bremen zu durchbrechen. Allerdings muss der FC St. Pauli auf Morgan Guilavogui verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Guilavogui war in den letzten beiden Partien erfolgreich und führt die internen Statistiken bei Schüssen und Strafraumaktionen an.





Werder Bremen mit Auswärtsstärke und Kopfballgefahr

Schlüsselspieler und taktische Herausforderungen

Werder Bremen zeigt sich in dieser Saison auswärtsstark und konnte vier seiner letzten sechs Gastspiele gewinnen. Diese Auswärtsbilanz ist bemerkenswert, da sie genauso viele Siege umfasst wie in den vorherigen 21 Auswärtsspielen zusammen. Besonders gefährlich sind die Bremer bei Standardsituationen: Mit sieben Kopfballtoren teilen sie sich den Liga-Höchstwert mit dem FSV Mainz 05. St. Pauli hingegen konnte in dieser Saison erst ein einziges Mal per Kopf treffen. Jens Stage ist ein weiterer Spieler, der bei Bremen für Torgefahr sorgt. Mit sechs Treffern in den letzten fünf Spielen ist er in Topform und übertrifft damit die Torquote aller St. Pauli-Spieler in dieser Saison.Marvin Ducksch, der in dieser Saison bereits sechs Vorlagen geliefert hat, wird ebenfalls eine zentrale Rolle im Spiel der Bremer einnehmen. Obwohl ihm gegen St. Pauli noch keine Vorlage gelang, traf er in der 2. Liga bereits viermal gegen die Hamburger. Für St. Pauli wird es entscheidend sein, die offensive Kreativität von Ducksch und die Kopfballstärke der Bremer zu neutralisieren. Gleichzeitig müssen die Kiezkicker ihre eigene Offensive ohne Guilavogui neu organisieren. Die Herausforderung für Trainerteam und Mannschaft wird darin bestehen, die defensive Stabilität zu wahren und gleichzeitig im Angriff effektiver zu werden, um die schwache Punkteausbeute der bisherigen Saison zu verbessern.