Schreckmoment! Eintracht-Shootingstar Ekitiké stürzt übel ab - und trifft dann!

Plötzlich herrschte helle Aufregung im Duell Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg (JETZT im LIVETICKER) ! Ein heftiger Sturz von SGE-Shootingstar Hugo Ekitiké sorgte am Samstagnachmittag für einen Schreckmoment.

Frankfurts Stürmer war in der 12. Minute bei einem Kopfballduell im Augsburger Strafraum unglücklich vom eigenen Mitspieler Ansgar Knauff unterbaut worden.

Eintracht Star-Ekitiké knallt auf den Rasen

Während der Ball schon wieder in hohem Bogen in die andere Richtung flog, fuchtelten mehrere Frankfurter wild mit den Armen und forderten von Schiedsrichter Bastian Dankert eine Unterbrechung. Diese kam aber erst mit Verzögerung.

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie sich mehrere Mitspieler direkt besorgt um Ekitiké versammelten und die Betreuer heranwinkten. Was genau mit dem Franzosen passiert war, wurde zunächst nicht klar. Auf Bildern der Szene wirkt es fast so, als sei er kurz bewusstlos gewesen. So ist klar zu erkennen, wie Sturmpartner Omar Marmoush den Kopf des benommenen Ekitiké hält. Der Franzose saß aber schnell wieder, nach kurzer Behandlungspause konnte er weiterspielen.