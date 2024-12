Bundesliga-Skandal! Wurfgeschoss trifft Bochum-Keeper am Kopf

Eklat beim Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen Bochum! VfL-Keeper Patrick Drewes wurde von einem Wurfgeschoss aus dem Berliner Fanblock am Kopf getroffen. Die Partie wurde beim Stand von 1:1 in der 95. Minute zunächst unterbrochen, erst nach gut 30 Minuten ging es weiter.

In einem Nichtangriffspakt passten beide Teams den Ball dann nur noch harmlos umher und brachten die Partie so zu Ende. Um 17.51 Uhr pfiff Schiedsrichter Martin Petersen das Spiel dann offiziell ab. Es blieb beim 1:1 (1:1).

Bochum-Keeper von Wurfgeschoss am Kopf getroffen

Schiedsrichter Martin Petersen hatte beide Teams zuvor in die Kabinen geschickt. In den Katakomben wurde dann besprochen werden, wie es weitergehen soll.

Bochum-Keeper nach Kopftreffer benommen

Bochum-Keeper Drewes war sichtlich benommen, nachdem er den hellen Gegenstand an den Kopf bekommen hatte. Nach einer Behandlungspause musste er beim Gang vom Feld von Betreuern gestützt werden.

Der Torhüter hatte zuvor in der 91. Minuten Gelb gesehen, weil er sich beim Abstoß zu viel Zeit gelassen hatte. Direkt vor der Tribüne der Berlin-Fans wollte er den Ball dann in der 93. Minute wieder ins Spiel bringen - genau in diesem Moment flog dann der Gegenstand aus dem Block und traf Drewes.