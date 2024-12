Bundesliga: So sehen Sie FC Bayern - RB Leipzig heute live im Free-TV und Stream

Das Bundesliga-Jahr 2024 hat zum Abschluss einen Kracher zu bieten. Am Freitagabend empfängt der FC Bayern nun RB Leipzig. Das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellen-Vierten wird live im Free-TV zu sehen sein.

Nach zahlreichen englischen Wochen freuen sich auch die Bundesliga -Stars auf Weihnachten und ein klein wenig Zeit zum Durchatmen. Noch ist der erste Saisonabschnitt aber nicht geschafft. Am Wochenende vor der Winterpause steht noch der 15. Spieltag auf dem Programm , der direkt mit einem echten Highlight startet.

Am Freitagabend (20:30 Uhr) empfängt der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena RB Leipzig. Nach der Pleite in Mainz sind die Münchner gefordert.