BVB-Boss lüftet Tribünen-Geheimnis

Bei fast jedem Spiel von Borussia Dortmund teilt sich die Machtzentrale des Vereins: Sportdirektor Sebastian Kehl sitzt unten am Spielfeldrand mit Trainer Nuri Sahin auf der Bank. Der neue BVB-Boss Lars Ricken, sein Vorgänger Hans-Joachim Watzke und Berater Matthias Sammer verfolgen das Geschehen hingegen von der Tribüne aus.

Wie das abläuft? „Rechts neben mir ist Aki während des Spiels oft fast regungslos - natürlich nur äußerlich“, gab Ricken in einem Interview mit der Sport Bild nun in einen Einblick und führte aus: „Links sitzt dagegen der impulsive Matthias, der oft wild gestikuliert. Ich befinde mich also zwischen zwei Polen - das ist ein interessantes Spannungsfeld.“