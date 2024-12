BVB-Star bricht Tor-Fluch

Reyna war 2019 aus der Akademie von New York City FC zum BVB gewechselt, konnte seinen endgültigen Durchbruch bisher allerdings nicht verzeichnen. Seine bisher beste Spielzeit im schwarz-gelben Trikot absolvierte er wohl 2020/21 mit vier Treffer und sieben Vorlagen in der Bundesliga. 2022/23 gelangen ihm zudem sieben Treffer und zwei Vorlagen.

BVB-Star feiert Comeback

In der vergangenen Saison war Reyna an Nottingham Forest ausgeliehen, kam in England aber nur auf zehn Pflichtspieleinsätze. Auch nach seiner Rückkehr kommt der Offensivspieler bisher nur auf sieben Einsätze, davon zuletzt zwei in der Startelf.