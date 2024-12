Collins und sein DFB-Traum: "Treibt mich sehr an"

Der Verteidiger vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat vor einem möglichen Debüt in der Nationalmannschaft aber noch andere Pläne.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann soll Nnamdi Collins bereits auf der Liste haben - mit einer Nominierung in naher Zukunft rechnet der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt aber noch nicht. „Es kommt jetzt nicht auf die Weihnachtswunschliste für nächstes Jahr, denn ich möchte jetzt erstmal die nächsten Spiele gewinnen und bei der U21-EM dabei sein“, sagte der 20-Jährige im Interview mit Sky.

Gleichwohl ist die A-Nationalmannschaft eine große Motivation für den ehemaligen Dortmunder. "Es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde, denn der Traum davon, in der Nationalmannschaft zu spielen, treibt mich sehr an." Schon als Kind sei der Sprung ins DFB-Team eines seiner Ziele gewesen. "Wenn ich eines Tages die Möglichkeit hätte, auf der ganz großen Bühne der Nationalmannschaft zu helfen, wer würde sich da nicht freuen."