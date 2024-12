Dank Danks: Neue Münchner Standardstärke

Ecke Kimmich, Kopfball Upamecano - Tor! Der Führungstreffer im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) war nicht das erste Standardtor des FC Bayern in dieser Saison, auch nach ruhenden Bällen des Gegners zeigen sich die Münchner effektiver - aus gutem Grund.

"Das ist kein Zufallsprodukt", betonte Sportvorstand Max Eberl am Samstag und ergänzte: "Aaron Danks macht das wirklich herausragend. Er schaut sich ganz viel in Europa an und versucht, da Dinge für uns zu adaptieren."