Die verfluchte Position im Bayern-Kader

Bereits zum vierten Mal seit seinem Wechsel vom Bosporus zum FC Bayern fällt Boey verletzt aus. Am Dienstag vermeldete der Rekordmeister den erneuten Rückschlag . Wegen einer Bandverletzung im linken Sprunggelenk fehle Boey „bis auf Weiteres“, hieß es in einem knappen Statement des Klubs.

„Wohl viel Pech“: Ex-Klub leidet mit Bayerns Boey

In dieser Spielzeit lief es nicht viel besser. Nach zwei Startelfeinsätzen zu Saisonbeginn zwang ihn ein Meniskusriss zu einer erneuten Pause, Ende November gab er sein Comeback – nun ist er wieder außen vor. Seit seiner Unterschrift in München kommt Boey nur auf 431 Einsatzminuten, verteilt auf zehn Pflichtspiele.

Boeys bittere Bilanz weckt Erinnerungen an einen Flop

Boeys bittere Bilanz erinnert fast schon an Bayerns Rechtsverteidiger-Flop Bouna Sarr. In seinen vier Jahren in München sammelte der Senegalese - überspitzt formuliert - mehr Krankenscheine als Einsatzminuten. Am Ende kam er auf 33 Pflichtspiele.