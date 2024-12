Diesen Spieler wünscht sich Kane

Bei einem Fanklub-Besuch gibt Harry Kane einen Einblick in seinen Traumtransfer. Die Antwort lässt Raum für große Träume an der Isar.

Auf diese Frage antwortete er laut Fussball Transefrs mit „Sonny“. Damit spielte Kane auf seinen langjährigen Teamkollegen bei Tottenham Hotspur an: Heung-Min Son.

Der 31-Jährige und der südkoreanische Angreifer bildeten acht Jahre lang ein kongeniales Duo bei den Spurs, bevor Kane im Sommer 2023 den Schritt in die Bundesliga wagte.

Son ersetzt Kane als Kapitän

Son, mittlerweile Kapitän bei Tottenham, überzeugt auch in dieser Saison mit herausragenden Leistungen. Mit 27 Scorerpunkten in 36 Pflichtspielen führt der 32-Jährige die Londoner an und ist unverzichtbarer Bestandteil des Teams.