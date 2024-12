Doppelpacker Burkardt: Mainzer Anführer "in Bestform"

Sportdirektor Niko Bungert geriet ins Schwärmen. Nicht nur, weil er sich "über die gute Leistung" freute, auch die Führungsqualitäten des noch immer erst 24 Jahre alten Stürmers hob er hervor. "Man hat gemerkt, dass er von der Persönlichkeit in den letzten Jahren viel reifer geworden ist", sagte Bungert: "Er kam als junger Spieler, ist immer mehr Leistungsträger geworden und in die Verantwortung gekommen und ist in der Kabine ein totales Sprachrohr."

Auch in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft spielt sich Burkardt zunehmend. Für die ersten Länderspiele im neuen Jahr dürfte Auf dem Zettel dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann, der dem Mainzer bereits im vergangenen Oktober zum Debüt verhalf, ihn mindestens haben. Denn: „Er ist da schon weit oben in dem, was im Moment geht. Aber das heißt nicht, dass er das in einem Jahr nicht vielleicht nochmal ein wenig ausreizt“, meinte Bungert.