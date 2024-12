Nach Skandalspiel: Update zum VfL-Keeper da!

Leichte Entwarnung bei Patrick Drewes: Der Torhüter des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat das Krankenhaus in Berlin wieder verlassen. Das teilte der Klub am Sonntag auf SID-Anfrage mit.

Drewes wurde am Samstag im Spiel bei Union Berlin (1:1) in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen und klagte danach über Unwohlsein, Übelkeit und Kopfschmerzen. Zu weiteren Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.