Effizient im Nordderby: Werder schlägt auch St. Pauli

Werder Bremen mausert sich zunehmend zu einem ernsthaften Anwärter auf einen europäischen Wettbewerb. Auch im stimmungsvollen Nordderby beim Aufsteiger FC St. Pauli gaben sich die reifen Bremer am Samstagabend keine Blöße. Mit 2:0 (1:0) schlug das Team von Ole Werner die Kiezkicker im Bundesliga-"Topspiel" - nach einem Lehrstück in Sachen Effizienz.

Der gebürtige Hamburger Derrick Köhn (24.) und Marvin Ducksch (54.) trafen für Werder in einer Partie, die wegen schwerer Rauchentwicklung in der zweiten Hälfte unterbrochen werden musste. Den Bremern bietet sich nun im abschließenden Heimspiel vor Weihnachten gegen Union Berlin die Chance, ein sehr gutes Fußballjahr 2024 zu veredeln und in der oberen Tabellenregion zu überwintern.