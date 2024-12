Ex-Bayern-Star kehrt zurück - "Bin hier, um Versprechen einzulösen"

„Ich bin hier, um das Versprechen einzulösen, das ich bei meinem Weggang vor fast 20 Jahren gegeben habe“, erklärte Rafinha in einem vom Verein in den sozialen Medien veröffentlichten Statement. Der Ex-Bundesliga-Profi in Diensten des FC Bayern und beim FC Schalke 04 fügte an: „Ich bin zurück in Coritiba, dem Verein, der mich entdeckt hat und der mir die Türen in die Welt des Fußballs geöffnet hat.“