FC Bayern verkündet große Ehre für Beckenbauer

Beim FC Bayern wird in Gedenken an Franz Beckenbauer die Rückennummer 5 künftig nicht mehr vergeben werden. Per Akklamation und im Beisein von Beckenbauers Frau Heidi und seines Sohnes Joel nahmen die Mitglieder der Münchner bei der Jahreshauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag von Präsident Herbert Hainer an. Der „Kaiser“ war am 7. Januar verstorben.