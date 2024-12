FC Bayern: Doppelter Verletzungsschock! Zwei Stars fallen vorerst aus

Müller gibt Entwarnung

FC Bayern: Noch drei Spiele im Jahr 2024

Deshalb wurde er in der 51. Minute für Jamal Musiala ausgewechselt, der die Begegnung per Doppelpack entschied. „Ich hätte weiterkämpfen können, aber für Jamal Platz zu machen, war nicht die blödeste Idee“, sagte Müller.

Am Dienstag geht es für die Bayern in der Champions League in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk, danach sind in der Bundesliga in Mainz und Leipzig die letzten Gegner.