Kane-Backup? "Würde empfehlen, nach Nürnberg zu gucken"

Harry Kane fehlt dem FC Bayern verletzungsbedingt - zuletzt beim Pokal-Aus in Leverkusen. Ex-Weltmeister Jürgen Kohler rät dem Rekordmeister zu einer Alternative im Sturm - und macht einen bemerkenswerten Vorschlag.

„Harry Kane ist nicht nur wegen seiner Top-Quote unersetzlich, sondern auch aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Rücken zum Tor. Ein Backup für den Engländer fehlt, ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken“, schreibt Kohler in einer kicker -Kolumne.

Um wen es geht? „Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen - wenn auch nur in der 2. Liga. Hinter Kane kannst du keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen, deshalb wäre es klug, ein Talent zu verpflichten“, sagt der 59-Jährige weiter.