FC Bayern: Neuer deutet Zukunftsentscheidung an

Doch am Sonntag gab Neuer einen deutlichen Hinweis auf seine Zukunft. „Ich glaube, beide Seiten würden sich freuen, wenn es weitergeht“, sagte der Weltmeister von 2014 bei einem Besuch des „Fanclubs Red Rockets“ in Hopferbach und deutete in der von Sky begleiteten Fragerunde an, dass eine Vertragsverlängerung sehr wahrscheinlich sei.