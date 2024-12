FC Bayern: Neuer wird Vertrag verlängern

„Beide sind froh und glücklich, wenn es über die Bühne geht. Die Gespräche sind da auf jeden Fall in diese Richtung, dass wir uns das vorstellen können, dass Manu es sich vorstellen kann. Jetzt gilt es, die letzten Details zu klären und zu besprechen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr).

Neuer (38) selbst hatte bereits am Wochenende signalisiert, dass er auch nach Ablauf dieser Saison weiter beim deutschen Fußball-Rekordmeister zwischen den Pfosten stehen will und wird. „Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht“, sagte der Mannschaftskapitän am Sonntag bei einem der traditionellen Fanklub-Besuche der Münchner Spieler. Neuer spielt seit 2011 bei den Bayern.