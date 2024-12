Feuerzeugwurf bei Union: Diese Strafen drohen Klub und Täter

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss nach dem Skandalspiel gegen den VfL Bochum mit empfindlichen Strafen rechnen. Beim Stand von 1:1 wurde die Begegnung in der Nachspielzeit fast eine halbe Stunde lang unterbrochen, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes aus dem Union-Block von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Das Spiel wurde anschließend mit einem Nichtangriffspakt zu Ende geführt, Bochum hat angekündigt, am Montag Protest gegen die Spielwertung einzulegen.