Frauen-BL: Leverkusen kritisiert DFB für Spiel-Wiederholung

Eine Neuansetzung wie jetzt in der Frauen-Bundesliga soll es "nur bei glasklarem Vergehen und Rechtslage" geben, sagt Thomas Eichin.

Eichin kritisiert Entscheidung scharf

Am Mittwoch hatte das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Auffassung des DFB-Sportgerichts vom 15. Oktober bestätigt, die Begegnung zu wiederholen. Eichin hatte lange gegen dieses Urteil gekämpft. „Aus unserer Sicht war es eine Tatsachenentscheidung. Wir haben die klare Haltung, dass die Tatsachenentscheidung, gerade in den Ligen, in denen es keinen VAR gibt, unberührt bleiben muss“, sagte Eichin.