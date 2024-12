Gladbach-Boss mit skurriler Kleindienst-Anekdote

„Er hat einen immensen Impact auf die Mannschaft, nicht nur was die Torquote angeht. Er arbeitet immens gegen den Ball, zieht die Jungs im Anlaufen mit“, erklärte Virkus. Mit acht Toren führt Kleindienst die interne Torjägerliste an, war an 12 der letzten 19 Gladbacher Treffer direkt beteiligt und reifte bei den Gladbachern zum Nationalspieler.