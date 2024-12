Gregoritsch schwärmt von Wirtz: "Eine Augenweide"

Gegen den Sportclub hatte Wirtz mit einem Tor und drei Vorlagen geglänzt: Erstmals in seiner Karriere gelangen dem 21-Jährigen vier Torbeteiligungen in einem Spiel. Im zu Ende gehenden Jahr war er in 51 Pflichtspielen an 37 Treffern beteiligt. "Gefühlt macht er, was er will, und es funktioniert", schwärmte Gregoritsch, "er hat in den letzten zweieinhalb Jahren kein schlechtes Spiel gemacht. Ich wünsche ihm nur das Beste. Das muss man auch mal anerkennen."