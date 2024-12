Grünkohlessen bei Muttern: Hecking feiert ersten Sieg

„Wir haben heute Abend traditionelles Grünkohlessen bei meiner Mutter. Deshalb fahre ich gleich nach Soest, und von da aus geht‘s dann in den Urlaub“, sagte der Trainer nach dem erlösenden 2:0 (2:0) zum Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den Heidenheim nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge innehat, ist auf vier Punkte geschrumpft. Sollte das DFB-Sportgericht am 9. Januar nach dem Skandal von Köpenick Bochum nach dem Feuerzeugwurf beim 1:1 bei Union Berlin den Sieg am grünen Tisch zusprechen, wären es nur noch zwei.