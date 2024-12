"Haben einige Ausfälle": BVB mit großen Abwehrsorgen

Bundesligist Borussia Dortmund geht mit großen Personalsorgen in der Abwehr in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause.

Auch wenn sich die Verletzung von Nico Schlotterbeck beim 2:3 in der Champions League als nicht so schlimm wie befürchtet herausstellte, muss Trainer Nuri Sahin improvisieren. „Wir müssen abwarten, ob es irgendwie reicht, was sehr schwer sein wird“, sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim mit Blick auf Schlotterbeck, der eine nicht näher definierte Bandverletzung erlitt.