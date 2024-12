Harmlose Bayern kassieren in Mainz erste Niederlage

Neben Kane, der beim Jahresabschluss gegen Leipzig am Freitag zurückkehren dürfte, und Neuer musste Kompany auf Alphonso Davies, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Joao Palhinha sowie die Langzeitverletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito verzichten. Er reagierte nicht nur auf die Ausfälle, sondern brachte etwa in der Innenverteidigung Eric Dier erstmals seit dem Pokalspiel an gleicher Stelle Ende Oktober von Beginn an. "Die Mannschaft muss dominant sein und versuchen, Tore zu schießen", forderte Kompany vor Anpfiff bei Sky.