Henriksen hofft auf schnelle Burkardt-Rückkehr

Trainer Bo Henriksen vom Bundesligisten FSV Mainz 05 hofft für das neue Jahr auf eine schnelle Rückkehr von Kapitän Jonathan Burkardt. „Es wird besser, besser und besser. Er arbeitet hart. Es dauert hoffentlich nicht so lang“, sagte der 49-Jährige: „Wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, wie lange er ausfällt.“ Die Chance sei aber durchaus „groß“, dass der Angreifer nach der Winterpause am 11. Januar gegen den VfL Bochum wieder dabei sein könne.

Burkardt-Verletzung gegen Bayern

Burkardt hatte sich beim Sieg am vergangenen Samstag gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (2:1) laut FSV eine „Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel“ zugezogen und werde damit „mehrere Wochen“ fehlen. Im brisanten Rhein-Main-Derby in Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) müssen offensiv andere Lösungen her, vermutlich dürfte Armindo Sieb Mittelstürmer Burkardt ersetzen. „Wir haben viele Spieler, die Tore machen können“, sagte Henriksen.