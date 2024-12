Hoeneß warnt vor Heidenheim: "Messer zwischen den Zähnen"

SID 13.12.2024 • 14:37 Uhr VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will sich mit seinem Team in der Tabelle oben festsetzen, muss aber weiterhin auf Stammkräfte verzichten.

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim eine eindringliche Warnung an seine Mannschaft geschickt. „Wir müssen stark davon ausgehen, dass uns eine Mannschaft mit dem Messer zwischen den Zähnen empfangen wird“, sagte Hoeneß vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Sie versuchen, den Bock umzuschmeißen - mit allem, was sie haben.“

Der Tabellen-16. aus Heidenheim hat in den vergangenen acht Ligaspielen lediglich einen Punkt geholt. Hoeneß, dessen Mannschaft nach drei Siegen in Folge derweil immer mehr in die Spur zu finden scheint, erwartet dennoch ein „herausforderndes Spiel“. Heidenheim sei eine Mannschaft „mit gutem Charakter“, lobte der VfB-Coach: „Sie haben Moral, fighten.“

Gleichzeitig sieht Hoeneß seine eigene Mannschaft vor einer „riesen Chance, den Lauf den wir haben, fortzusetzen“, so der 42-Jährige. Der VfB könnte sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenregion festsetzen und, so Hoeneß, „mit einem guten Gefühl aus dem Jahr gehen. Da lohnt es sich, alles dafür zu mobilisieren.“

VfB weiter ohne Undav und Leweling