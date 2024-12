Hoffenheim: Moerstedt fehlt - "großes Transferziel Stürmer"

Der junge Angreifer habe laut Trainer Ilzer "Glück im Unglück" gehabt, dennoch will die TSG in der Offensive nachlegen.

Der junge Angreifer habe laut Trainer Ilzer "Glück im Unglück" gehabt, dennoch will die TSG in der Offensive nachlegen.

Bundesligist TSG Hoffenheim muss im letzten Spiel des Jahres gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Stürmer Max Moerstedt verzichten. Der 18-Jährige habe sich im Training einen Kapseleinriss am Sprunggelenk zugezogen, berichtete Trainer Christian Ilzer. „Es ist nicht so schlimm wie anfangs befürchtet, er hatte Glück im Unglück“, ergänzte der Österreicher, der Moerstedt zum Neustart im Januar zurückerwartet.