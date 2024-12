"Immer vorwärts, FC Bayern!": Fans singen neue Hymne ein

Nach dem Vorbild von "You'll never walk alone" haben die organisierten Anhänger des Rekordmeisters ein eigenes Arena-Lied kreiert.

Der FC Liverpool und Borussia Dortmund haben "You'll never walk alone", Real sein "Hala Madrid", sogar der kleine VfL Bochum seinen "Grönemeyer" - und der ruhmreiche FC Bayern? Beim deutschen Fußball-Rekordmeister fehlte bislang ein emotionales Lied, das in der Allianz Arena kurz vor dem Anpfiff noch einmal alle Fans auf die Spiele ihrer Helden einschwört - bis jetzt.