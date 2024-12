Kampf um Bischof: Entscheidung wohl in der Winterpause

Der 19 Jahre alte Bischof, der am Samstag mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als höchste Auszeichnung für einen Nachwuchsfußballer ausgezeichnet wurde, hat sich in der laufenden Saison zum Leistungsträger der Hoffenheimer entwickelt. Zahlreiche Klubs sollen an dem Mittelfeldspieler interessiert sein, darunter Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, der VfB Stuttgart und der Rekordmeister aus München. Bischofs Vertrag bei der TSG läuft am Ende der aktuellen Spielzeit aus.