Kane-Ausfall! Bayern gibt Update für Mainz-Duell

„Wir sind ganz gut durchgekommen durch das Donezk-Spiel (5:1-Duell in der Champions League am vergangenen Dienstag, Anm. d. Red.), aber Harry haben wir für dieses Spiel noch nicht zurück. Die anderen Verletzten auch nicht“, sagte Trainer Vincent Kompany - und fügte an: „Die Jungs, die gegen Donezk gespielt haben, stehen alle zur Verfügung.“