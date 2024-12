Kimmich? "Mich hat da auch die fehlende Rückendeckung überrascht"

Reschke bei Sané-Verbleib skeptisch

Der Routinier machte sich auch dafür stark, dass die Bayern Joshua Kimmich im Zuge des gegenwärtigen Transferpokers halten - und meinte zu einer entsprechenden Ankündigung von Sport-Vorstand Max Eberl: „Jo war schon die letzten Jahre eines der prägendsten Gesichter des FCB, den muss man nicht dazu machen. Mich hat da auch einiges in puncto fehlende Rückendeckung überrascht und es spricht umso mehr für Kimmich, dass er immer geliefert hat. Es gibt aber in jedem Fall zahlreiche Gründe für seine Familie und Jo in München zu bleiben. Ein Verhandlungsselbstläufer wird es aber nicht. Ich hoffe, er bleibt.“