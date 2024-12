So sehr schwärmte Klopp von Red Bull

In wenigen Tagen tritt Jürgen Klopp seinen Job als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull an. Zuvor hat der Red-Bull-Geschäftsführer über die Verhandlungen mit dem Ex-Liverpool-Trainer gesprochen.

Klopp habe folgendermaßen reagiert: „Ich finde das klasse, ich finde das beeindruckend. Nicht nur, was im Fußball passiert, sondern auch in welchen Sportarten Red Bull sich engagiert, wie viel für den Nachwuchs getan wird.“

Mintzlaff wird aktiv, als Klopp Liverpool-Abschied bekannt gibt

Klopp beginnt ab dem 1. Januar 2025 als Head of Global Soccer bei Red Bull. Das erste Spiel, was sich der 57-Jährige in seiner Funktion im Stadion anschauen wird, ist laut der L‘Équipe die Partie zwischen Paris FC und Amiens, nachdem sich Red Bull Anteile am Pariser Klub gesichert hat.