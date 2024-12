Kompany: Jetzt auch "Weißbier im Repertoire"

Seine Antworten gab der Coach beim Fanklub-Besuch in Obing durchweg mit einem Lächeln - und dabei tiefe Einblicke. Zum Beispiel bei der Frage nach dem bayerischen Nationalgetränk Weißbier. „Ich komme aus Belgien, wir haben eine ganz, ganz große Bierkultur“, meinte Kompany und betonte: „Sie müssen mir glauben: In Belgien ist Bier wie eine Religion, wenn ich jetzt was Falsches sage, habe ich Probleme zu Hause!“ Aber klar, „Weißbier - ich hab' das jetzt auch in meinem Repertoire. Es gibt jetzt bayerisches Bier in meinem Haus.“