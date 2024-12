Kompany siegt an der Dartsscheibe - gegen drei Gegner

Vincent Kompany feiert einen Tag nach der klaren Niederlage in Mainz ein Erfolgserlebnis. Obwohl er es mit gleich drei Gegnern zu tun bekommt.

Vincent Kompany feiert einen Tag nach der klaren Niederlage in Mainz ein Erfolgserlebnis. Obwohl er es mit gleich drei Gegnern zu tun bekommt.

Mit ausgebreiteten Armen feierte Bayern-Trainer Vincent Kompany seinen Triumph an der Dartscheibe, die zahlreichen Fans im prall gefüllten Gasthaus in Obing applaudierten ihrem Idol.

Bei seiner ersten Teilnahme an den traditionellen Fanclub-Besuchen in der Vorweihnachtszeit erlebte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers einen abwechslungsreichen Tag.

Im Duell am Oche trat der Belgier gegen drei jugendliche Mitglieder des Fanclubs „Obing ’84“ an. Er entschied das Match für sich - und freute sich sichtlich über den Triumph. Zuvor war Kompany von einer Blaskapelle im Landkreis Traunstein empfangen worden und zeigte sich trotz der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Mainz 05 am Vortag bestens gelaunt.